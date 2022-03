Grève : la liste des écoles fermées jeudi

Mahina

Sur les réseaux sociaux, la commune explique qu’en “raison du mouvement de grève générale, les conditions de sécurité et d’accueil des élèves n’étant pas optimales, les écoles Fareroi élémentaire et Fare Va’a maternelle seront fermées ce Jeudi 17 mars 2022.

L’accueil et les repas seront assurés pour l’ensemble de tous les élèves dans les écoles Fareroi maternelle, Hitimahana élémentaire et maternelle, Nuutere et le CJA.

À l’exception des écoles Fareroi élémentaire et Fare Va’a, le Projet éducatif local (PEL) est maintenu”.