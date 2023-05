Double panne à l’huilerie de Tahiti, forcée à l’arrêt

Elle vient faire des réserves de tourteaux. Itua possède un élevage de porcs à Aratika et c’est à l’huilerie qu’elle s’approvisionne pour l’alimentation de ses bêtes. Comme d’habitude, elle avait fait sa commande par mail, mais on lui avait répondu qu’une machine était en panne et qu’elle ne serait pas fournie. Comme elle, les clients ont été nombreux à se rendre à Motu Uta ce jeudi après l’annonce de l’huilerie de l’arrêt de deux unités.

Itua assure que ses bêtes ne pourront pas tenir longtemps. Sans nourriture jusqu’au 2 juin, ses cochons « risquent de mourir ». Une situation d’autant plus compliquée qu’il n’y a pas de boulangerie pour compenser à Aratika pour compenser, au moins partiellement, les manques.

L’information de la fermeture a été communiquée aux clients via une affiche sur la devanture des bureaux, et via ses comptes sur les réseaux sociaux.

Plusieurs pannes simultanées, notamment au niveau de l’une des vis de presse, ont contraint l’huilerie à suspendre la production d’huile de coco et de tourteaux. Mais l’activité n’est pas totalement à l’arrêt : la structure continue à recevoir le coprah. Heiata est venue récupérer des sacs de tourteaux pour un élevage de Ua Huka. « Je pense qu’ils ont dû avancer des sacs aux marquises, donc il faut les ramener« , explique-t-elle.

Si la direction a refusé de nous répondre et de nous en dire plus sur cette suspension d’activité… elle précise, sur les réseaux, que les stocks de tourteaux sont bas, et qu’ils l’étaient déjà avant la panne en raison d’une baisse de production du coprah.