Des zones de pêche artisanale à l’étude

Partager les eaux pour satisfaire à la fois les pêcheurs côtiers et les pêcheurs hauturiers, pas si simple même dans un grand océan. L’idée est de créer des zones où les palangriers et les thoniers, ne pourraient pas aller pêcher. Aujourd’hui, rien n’empêche ces bateaux de travailler près des côtes, ce qui inquiète les pêcheurs côtiers. Les armateurs ont expliqué leur point de vue pour défendre leur activité. « Ça nous inquiète parce qu’on ne peut pas prévoir à l’avance la migration des thons, explique Moana Maamaatuaiahutapu, armateur. En fonction des alvins, soit ils sont proches des côtes, soit éloignés. Les thons qui sont des prédateurs migrateurs suivent les alvins. S’ils sont près des côtes, ça nous empêche d’aller pêcher ».

Les présidents des coopératives de pêche sont venus nombreux à la présidence pour défendre leur gagne-pain. Ces zones de pêche artisanale seraient distinctes dans chaque archipel. Mais ils ont aussi profité de cette réunion pour évoquer leur souhait d’obtenir le feu vert du Pays pour pêcher jusqu’à 30 miles nautiques contre 15 jusqu’à présent. Steve Vanbalou est le président de la coopérative des pêcheurs de Punaauia : « Toutes nos unités de bateaux, ce n’est plus comme avant des unités de 17-20 pieds. Maintenant, on est passés à 28-30 pieds. Ces bateaux sont testés insubmersibles. Nous pouvons aller plus loin, c’est pour ça que nous avons voulu discuter des distances ».

Les zones de pêche artisanale, il en est question depuis 2018. Les discussions avancent mais d’un archipel à l’autre le bras de fer peut se durcir. Les maires des Marquises sont favorables à la fixation d’une limite à 30 miles nautiques. Car selon les pêcheurs de l’archipel, les poissons se raréfient. Et la présence des thoniers inquiète. Les Marquises sont réputées pour leur fortes concentration en thons rouges.

À l’issue de cette réunion, aucune décision n’a été prise. D’autres tables rondes sont prévues.