Dernier hommage à Matahi Brothers

Le temple Bethel n’a jamais accueilli autant de monde selon la pasteure de la paroisse. Omniprésente : la tenue de couleur verte du uru symbole de la banque Socredo, chère à Matahi Brothers. Aux côtés de ses proches et de ses amis, des personnalités politique, des chefs d’entreprises, des clients et ses nombreux collaborateurs.

La popularité de Matahi Brothers va au-delà de Tahiti. Il a sillonné la Polynésie pour étendre le réseau d’agences de la Socredo à l’ensemble des archipels. Un dernier hommage est rendu à un chef respecté et aimé de tous.



Au son du pahu et des himene, la foule accompagne Matahi Brothers dans sa dernière demeure au cimetière de l’Uranie. Les anciens et les jeunes cadres de la banque retiennent l’image d’un professionnel reconnu, compétent et dévoué à la banque du pays. Tous regrettent un homme qui n’a pas profité longtemps de sa retraite.

« On ne s’y attendait pas parce que Matahi nous a quitté à 62 ans alors qu’il venait juste de prendre sa retraite. C’est profondemment injuste. Il venait de se marier », déplore Claude Periou, ancien directeur général adjoint de la banque Socredo.

« On était encore ensemble il y a une quinzaine de jours au conseil d’administration d’Air Tahiti où,on évoquait toutes les choses qu’il pourrait encore faire et il en était heureux », raconte James Estall, président du conseil d’administration d’Air Tahiti et ancien directeur général de la Banque Socredo

Matahi repose désormais auprès de son père Willy Brothers.