Deane, un polynésien au casting de Tattoo Cover

Passé par les classes de Tetiu Huuti et Steve Katupa, références du tatouage polynésien, au perfectionnement de son art dans l’Hexagone, Dean a parcouru du chemin. Installé dans le 18e arrondissement de Paris, le tatoueur s’est constitué un carnet d’adresses fourni et une patte artistique certaine au fil du temps, entre style polynésien et japonais.

Mieux, son savoir-faire a tapé dans l’œil de Tattoo Cover : sauveurs de tatouages, émission de télé phare dont la 7e saison est diffusée sur TFX rous les jeudi soir. Deane fait partie, au même titre que Charly, Kira, Aurelrondl ou Abdel Pedro, des tatoueurs invités.

« C’était une émission qui m’intéressait déjà de base, confie-t-il. Ce qui m’a plu, c’était vraiment l’histoire des gens qui viennent te raconter pourquoi ils viennent recouvrir leurs tatouages » , poursuit-il, allant des erreurs de jeunesse aux déclarations d’amour obsolètes, en passant par les tatouages simplement ratés. Une fois leurs cas exposés à l’équipe de spécialistes, ces derniers proposent un projet au client, qui n’a plus qu’à choisir celui qui lui rendra le sourire.

Dean a vécu cette première expérience télé au milieu d’un agenda déjà bien rempli au shop, qui ne désemplit pas. « C’est dur. On a beaucoup de travail, au shop, c’est super chargé. Après, avec les journées de tournage, ce sont des journées qui sont super longues. On commence à 7h du matin et on peut finir à minuit. Il n’y a pas d’heure fixe à laquelle on termine. Ce sont des journées répétitives et compliquées, mais c’est cool aussi. C’est une expérience de vie » , conclut-il.

Avec ses prestations devant la caméra, Deane espère pouvoir intégrer la 8e saison de l’émission.