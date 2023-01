Covid-19 : les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test négatif

Au début du mois, le gouvernement central avait adopté un décret pour imposer ces tests en raison de la reprise fulgurante du Covid-19 en Chine. Cette mesure concerne désormais la Polynésie française qui a publié ledit décret, vendredi, au Journal Officiel.

Jusqu’au 31 janvier, tous les voyageurs de 11 ans et plus en provenance de Chine devront donc présenter un test négatif à l’embarquement datant de moins de 48 heures et devront s’engager à se soumettre à un test à l’arrivée. Le port du masque sera également obligatoire sur les vols pour toutes personnes dès l’âge de 6 ans.

Ces voyageurs devront également présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présentent pas de symptôme d’infection, qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant le vol et qu’ils s’engagent à s’isoler 7 jours en cas de dépistage positif à leur arrivée. L’accès aux vols sera refusé à toutes personnes ne respectant pas ces obligations.