Bientôt une enquête sur les conditions de vie des étudiants

Commanditée par la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) auprès de l’institut de la statistique de la Polynésie française, l’enquête a pour but de faire état de toutes les spécificités des conditions de vie des étudiants en Polynésie française.

Associée à l’UPF, au ministère de l’Education et au syndicat Avenir Etudiant, cette enquête signera l’aboutissement de plusieurs mois de collaboration entre les différentes entités.

Une mobilisation de tous les étudiants des établissements publics ou privés est attendue afin que les résultats puissent être le plus représentatif possible de l’ensemble de la population et d’en donner ainsi une description complète. Différentes thématiques seront abordées: études, financement, consommation ou encore logement.

Les données collectées seront uniquement conservées à l’ISPF. Elles seront totalement anonymisées et utilisées à des seules fins statistiques, de recherche et de conseils pour les futures politiques publiques en faveur de la jeunesse.