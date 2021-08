Autisme : quelle thérapie pour accompagner les enfants et les parents ?

Ces enfants , adolescents et adultes ont été diagnostiqués comme personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Au fare Aupuru, ils bénéficient d’interventions adaptées. Plusieurs thérapies comportementales et cognitives ont été développées aux Etats unis, canada ou en Europe. Il s’agit des les méthodes ABA, ou Denver. Difficile de s’y former depuis la Polynésie. Alors les éducateurs s’inspirent de ces outils et adaptent au cas par cas. “On utilise plusieurs méthodes. Les pictogrammes, ce sont des petites images stylisées. On travaille sur le comportement des enfants aussi. Et puis surtout on a trouvé des moyens de communication pour ces enfants. On utilise la langue des signes”, explique Evelyne Chanteau, la directrice du centre Fare Aupuru.

Le fare aupuru a été formé aussi à la gestion de crise avec l’aide d’une fondation de Californie

Farearii suit l’évolution de son fils de 8 ans Hironui. Elle va se former à la méthode PECS un système de communication par échange d’images. Elle souhaite encourager son enfant à parler : “Il comprend maintenant ce qu’on dit. Grâce au Fare Aupuru il a réussi à se stabiliser et à comprendre les consignes, la discipline. Chose qu’on n’arrivait pas.”

L’association entre deux mondes regroupe des parents d’enfants atteints de troubles du spectre autistique. Elle milite pour l’inclusion des enfants au sein des établissements scolaire malgré le handicap. L’école est le lieu approprié pour apprendre les codes sociaux. “C’est cette progression, avec une communication conjointe entre les établissements qui sont enclins et bienveillants à accueillir les enfants. Ainsi qu’une prise en charge médicale qui, même si elle n’est pas suffisante, reste toutefois existante. Et du coup c’est cette communication conjointe entre tous les professionnels et la famille qui fonctionne à l’heure actuelle” estime Caroline Bravi, la présidente de l’association.

Cette fondation américaine oriente ses travaux vers les médecines alternatives pour prendre en charge des personnes atteintes d’autisme et d’autres troubles. Le docteur Jere Rivera Dujenio, spécialiste de la mécanique quantique a développé une thérapie qui utilise les ondes scalaires, bien différentes des ondes électromagnétiques. Son projet serait de créer un centre d’accueil aux Tuamotu, au plus proche de la nature. “Les enfants autistes sont très sensibles au bruit par exemple ou encore aux ondes electromagnétiques.. Nous avons une technologie propre, que j’ai nomme Rasha. Elle permet aux enfants de calmer l’activité cérébrale, calmer le stress, calmer leur agressivité. ;c’est une combinaison entre la physique quantique et les éléments naturels de l’île”

Dans la panoplie de thérapies existantes pour la prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre autistique, il n’y a pas une méthode unique. La difficulté pour les familles est de trouver les bons outils pour une meilleure intégration dans la vie sociale.