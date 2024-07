Législatives 2024 : Pascale Haiti-Flosse prête « à relever le défi » pour le second tour

48 heures après l’annonce des résultats du premier tour des législatives, les équipes de la candidate de la 3ème circonscription sont sur le pont. Un temps pour analyser les chiffres et cibler les terres électorales où elle doit améliorer ses résultats : « Nous avons constaté que beaucoup de personnes ne sont pas venues voter au premier tour. Nous appelons toutes ces personnes à se déplacer. C’est une élection importante et ce sont eux qui déterminent, ce sont eux qui disent quel avenir ils souhaitent pour notre pays. Ce sont des enjeux importants, sachant qu’il faut vraiment encore une fois que ce Pays soit bien à l’écoute, que les autonomistes, que ceux qui ne sont pas venus voter soient très attentifs ».

Si Faa’a est un terrain électoral à conquérir, les Raromatai sont donc également dans les plans de la plateforme autonomiste : « Je vais me concentrer sur Faa’a. J’estime que Faa’a a du potentiel et a un réel besoin. On ne peut pas la négliger, même si c’est chez le Tavini Huiraatira. Je pense que le problème est avant tout sur Faa’a et on doit aider cette population. Il y a une attente importante. Et je compte sur le président Edouard Fritch et le député sortant Moerani Frebault qui seront aux Raromatai pour les remotiver » ajoute Pascale Haiti-Flosse.

« Je remercie vraiment la circonscription 1 qui vient en renfort sur la 3 ainsi que sur la 2, avec ma collègue Nicole Sanquer. Vraiment, nous sommes partants, prêts à aller au combat, comme on dit, et à aller relever le défi » explique la candidate. « On vote pour un député, pour un programme précis. Les autonomistes ont un bilan. Le problème du foncier, c’est grâce à Maina Sage, le nucléaire, c’est grâce au Tapura Huiratira. Il y a eu un réel travail fait. Nous sommes arrivés au terme des deux années des députés du Tavini Huiratira. Et quel est leur bilan ? Ont-ils répondu aux besoins de la population ? Nous, nous sommes prêts à répondre aux besoins de cette population. Le Tavini a un bilan, qu’on connaît très bien, c’est-à-dire, rien. Les autonomistes, encore une fois, ont déjà prouvé cette capacité de répondre aux besoins de la population et d’être ensemble ».

– PUBLICITE –

Concernant le choix de son siège à l’Assemblée nationale en cas de victoire, Pascale Haiti-Flosse n’a toujours pas pris de décision ferme : « Je pense qu’on va peut-être attendre que les résultats nationaux sortent. Là, on va se positionner. Mais ça ne sera ni à gauche ni à droite, ce sera au centre ou à droite. « .

Avec 377 voix de retard lors du premier tour, la candidate compte bien séduire les 39 000 abstentionnistes de sa circonscription pour vaincre la députée sortante Mereana Reid-Arbelot.