Anniversaire de la réinscription de la Polynésie : pas d’école pour les enfants lundi, appelle Oscar Temaru

C’est le 17 mai 2013 que l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution plaçant la Polynésie française sur la liste des territoires à décoloniser.

Dimanche, le Tavini fêtera donc le 7e anniversaire de cette inscription. Une cérémonie est organisée : « Il y aura un rassemblement à 16 heures à Otuaraea et ça se terminera vers 18 heures. Il y aura dépôt de gerbes, discours des uns et des autres et rappeler le combat que nous avons mené et surtout rappeler ce que veut dire la réinscription de notre Pays. (…) C’est l’Assemblée générale des Nations Unies qui reconnait notre droit de propriété sur notre pays, sur nos lagons qui est envahi actuellement ici à Faa’a«

Et lundi, le leader indépendantiste et maire de Faa’a Oscar Temaru, appelle les parents de sa commune et les autres à ne pas envoyer leurs enfants à l’école. Une manière de protester : « Le 18 nous demandons aux parents de garder leurs enfants la maison. Non seulement de Faa’a, mais je fais un appel à la solidarité de tous les parents de Maohi Nui : gardons nos enfants à la maison. Un moment de réflexion. (…) Ce n’est pas à l’école qu’on va leur apprendre la résolution, leur droit de propriété. Non. (…) La France doit respecter cette résolution internationale (…) Lundi, ça sera la journée de sensibilisation des parents et des enfants. Par contre, le 19 il faudra envoyer les enfants à l’école. »