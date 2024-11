À l’assemblée, le gouvernement assailli de questions, y compris par sa majorité

Seulement 10 candidats ont été retenus pour prétendre à 10 postes de catégories D. L’équation surprend même la majorité, qui n’hésite pas à demander des explications au gouvernement. Sur les 7 questions orales à l’ordre du jour ce jeudi à l’assemblée, 4 sont présentées par les élus du Tavini huiraatira. Pour l’opposition, l’occasion est trop belle. Selon elle, ces interrogations traduiraient un problème d’unité au sein du groupe.

Pour l’élue Tapura Tepuaraurii Teriitahi, le Tavini s’interroge « légitimement et veut savoir s’il y a eu une présélection ou s’il y a eu une présélection ».

« Pour nous, c’est tout à fait normal au sein du Tavini Huiraatira, on demande la transparence, explique l’élue Teremuura Kohumoetini-Rurua. On l’a demandé les années passées et aujourd’hui qu’on est aux affaires du Pays, on a droit à cette transparence également. […] Comme dans toute famille, il y a des petites mésententes, mais le plus important, c’est de parler. »

Le ton monte lorsque l’exercice des questions réponses est engagé par l’opposition. Ce qui inquiète ces élus, ce sont les dépenses des deniers publics, avec le projet du Pays d’acquérir un ensemble immobilier à Punaauia pour un montant d’un milliard de Fcfp.

« Il nous a donné des exemples d’utilisation possible de ce terrain. La construction d’une école au sommet de Te maru ata. Je ne sais pas s’il se rend compte de ce qu’il indique. Il nous a parlé de la construction d’un hôpital de jour. En fait, il donne des idées possibles de projets, mais concrètement, il n’y a aucun projet, estime Nuihau Laurey. On vient dépenser sans compter et ensuite, on compte sur le peuple pour payer l’ardoise avec des impôts nouveaux.«

En réponse, le président du Pays Moetai Brotherson indique que cette démarche permettra la réalisation de projets d’aménagements et de logements aux ménages à faibles revenus dans une zone stratégique, mais pas seulement. « Il s’agit là d’un moyen dont le Pays dispose pour protéger les terres, notamment contre des risques spéculatifs, ou de changements d’usages non souhaitables. »