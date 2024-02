Un détenu condamné pour corruption d’un officier pénitentiaire

La genèse de l’histoire remonte au 25 avril 2023. Ce jour-là, un pochon de cannabis est jeté depuis l’extérieur de la prison pour atteindre la cour de Nuutania. Des détenus récupèrent la drogue, mais ils ne la conserveront pas longtemps. La cellule est fouillée peu de temps après et les surveillants s’en emparent.

Pour éviter les sanctions, le principal mis en cause demande alors à un autre détenu de porter le chapeau pour lui. Ce que ce dernier accepte de faire. C’est là qu’intervient le trentenaire. Il demande à voir le capitaine et lui explique que le coupable n’est pas celui qui semble l’être. Il lui demande de ne pas sanctionner celui qui s’est dénoncé.

Mais l’histoire arrive aux oreilles des autres….qui passent à tabac le bavard. Persuadé que c’est l’officier qui les a informés, le trentenaire décide de se faire vengeance. Par courriers, il accuse l’officier « d’agissement illégaux », notamment d’être « impliqué dans différents trafics internes ». Puis il lui demande d’améliorer ses conditions de détention en lui fournissant nourriture et tabac. Le capitaine finit par déposer plainte.

Placé en garde à vue, l’homme reconnait les faits : « J’étais aller le voir pour dénoncer les choses. Je lui ai demandé d’innocenter l’autre détenu. J’avais confiance en lui (…) Sous l’effet de la colère, je me suis vengé ».

Mais ces lourdes accusations à l’encontre de l’agent pénitentiaire ont été faites alors qu’à la même période plusieurs agents de l’administration pénitentiaire étaient inquiétés ou avaient été condamnés par la justice pour divers délits.

Affichage du jugement en prison

« Dans ce contexte de mise en cause de plusieurs surveillants, et évidement de rumeurs, il a mis dans le dos de ce capitaine une cible », a tonné le procureur. « Pendant quelques semaines il a fait courir des bruits sur des faits prétendus de corruption de mon client. Comme le dit l’adage : ‘calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose’ », s’est pour sa part émue l’avocate de la victime. Un officier qui, « en 18 ans de carrière, n’a aucune mention à son dossier ».

Le casier judiciaire du trentenaire est en revanche fourni : 11 condamnations dont une pour dénonciation mensongère et une autre pour tentative de corruption d’un gendarme. Il avait en effet été contrôlé au volant alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et avait essayé d’acheter le fonctionnaire pour qu’il ferme les yeux.

Au vu des faits, et de son passif, le trentenaire a été condamné à 6 mois de prison ferme et à la révocation de 3 autres mois avec sursis issus d’une précédente peine. Il devra aussi verser 200 000 francs de dommage et intérêts au plaignant.

Enfin, pour que la probité du capitaine ne puisse être mise en cause, le tribunal a ordonné l’affichage du jugement à Nuutania mais aussi à Tatutu « pendant 2 mois, dans le bureau des surveillants et en détention ».