Renvoi du procès des 4 trafiquants d’ice aux îles Sous-le-Vent

Ils étaient surveillés depuis plus d’un an par les enquêteurs de la gendarmerie. Deux des 4 hommes sont bien connus à Raiatea et Tahaa pour des faits de trafic de stupéfiants, les deux autres jouaient essentiellement le rôle de transporteur. L’un livrait l’ice depuis Tahiti via son bateau tandis que le second employé d’Air Tahiti profitait de ses voyages pour transporter l’ice aux îles Sous-le-Vent.

Au total, ce serait 193 grammes d’ice qui auraient été transportés et écoulés sur Raiata et Tahaa.

Les 4 hommes risquent 10 ans de prison. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. L’affaire a été renvoyée au 23 septembre.