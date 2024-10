Deux hommes condamnés pour avoir commandé 500 buvards de LSD sur le Darknet  

Deux hommes de 26 et 29 ans ont écopé de 2 ans prison avec sursis, ce mardi, pour l’importation, en Polynésie, de 500 doses de LSD qu’ils avaient achetées en cryptomonnaies sur le Darknet. “J’avais l’intention de partir faire l’Armée et je voulais un peu m’amuser avant”, a expliqué l’un des mis en cause.