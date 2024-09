Huahine : la gendarmerie détruit 600 pieds de cannabis

Plusieurs opérations anti-stupéfiants ont été réalisées à Huahine ces derniers jours avec en ligne de mire les plants de cannabis.

Pas moins de 600 pieds ont été découverts et détruits provenant. Ils provenaient de 4 plantations réparties sur 2 motu. Les perquisitions ont également permis de saisir 2,9 grammes d’Ice et plus de trois millions de Fcfp, annonce la gendarmerie sur les réseaux sociaux.

Quatre auteurs ont été identifiés, interpellés et placés en garde à vue. Ils seront très prochainement jugés par le tribunal de Papeete et encourent des peines de prison et d’amende ainsi que la confiscation définitive des biens et de l’argent saisis.

Depuis le début de l’année 2024, le COMGEND PF a procédé à la saisie et à la destruction de 15 141 pieds de cannabis.