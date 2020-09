Deux personnes décédées dans un accident de la route à Raiatea

Vers 12 h 30 ce jeudi, un SUV de couleur grise avec 5 personnes à bord et circulant dans le sens Uturoa – Fareatai, a quitté la route et a terminé sa course à environ six mètres en contre bas de la route de ceinture. L’accident a fait deux morts. Le chauffeur a été gravement blessé et deux autres passagers sont en état d’urgence relative annonce la commune de Taputapuatea.

Le SAMU de l’hôpital de Uturoa est intervenu. Les sapeurs-pompiers de la commune de Taputapuatea avec un VSAV de la commune de Tumaraa se sont également rendus sur place.

Les causes exactes de l’accident restent à déterminer.

La commune note que dans la matinée, la brigade de gendarmerie soutenue par la police municipale de Taputapuatea effectuait un contrôle routier à Fareatai. La vigilance est demandée aux automobilistes.