Une enveloppe européenne de 166 millions pour la biodiversité dans le Pacifique

Conservation des espèces, restauration des écosystèmes, gestion des espèces envahissantes, gestion durable : le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a distribué son enveloppe de 5,57 millions d’euros (665 millions fcfp) pour les projets contribuant à garantir la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques de l’Union Européenne (UE) et les Pays et territoires d’outre-mer qui leur sont associés.

166 millions Fcfp seront fléchés pour soutenir 14 projets de conservation de la biodiversité dans la région du Pacifique, notamment en Polynésie française. « En charge de la coordination du hub régional Pacifique depuis 2014, ce programme a permis aux nombreuses organisations locales de monter en compétences et de mener de multiples actions sur le terrain pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles, déclare le directeur de l’UICN Sébastien Moncorps. Ces nouveaux financements permettent à nouveau de soutenir le dynamisme des acteurs locaux et de répondre aux enjeux de préservation de l’extraordinaire richesse de la biodiversité des outre-mer » , conclut-il.

Parmi les lauréats en Polynésie française, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), qui s’est vu financer en partie une étude de la biodiversité des écosystèmes océaniques pélagiques, ou Te Mana o te moana, financé à hauteur de 6 millions de francs pour développer des kits pédagogiques pour différents publics, ciblant les tortues marines, les mammifères marins et les récifs coralliens, offrant des sessions de formation et des animations sur mesure. En sensibilisant divers groupes locaux, l’initiative a touché des milliers de personnes lors d’événements publics et formé 250 éco-sentinelles.

Prochain appel à projet début 2025

Les projets financés impliquent divers acteurs locaux, notamment des associations à but non lucratif comme Oceania et Bird Conservation New Caledonia, des petites entreprises telles que Reef Pulse, et plusieurs instituts de recherche.

À l’occasion de la COP16, prévue le 29 octobre, l’accent sera mis sur les progrès réalisés et les stratégies pour atteindre les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité (GBF) de la Convention sur la diversité biologique, visant à renforcer l’engagement de l’Union européenne dans la lutte pour la préservation de la biodiversité mondiale.

Le prochain appel à projets est prévu pour le premier trimestre 2025, avec pour ambition de continuer à soutenir et impliquer les acteurs locaux dans les efforts de préservation de la biodiversité.