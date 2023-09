Un escape game pour lutter contre le harcèlement

Certains élèves n’ont jamais mis de masque, et ils vont explorer la plage et le lagon pour imaginer une aventure, à base de robots et d’environnement, et accessible à tous. En classe, ils monteront une vidéo et proposeront un escape game en ligne.

Le professeur encadre, mais les élèves devront tout inventer : des énigmes, des trésors naturels à trouver… ils travaillent à la fois le français, les maths, la technologie, la biologie… et leur imagination.

Deux élèves découvrent un panneau du sentier sous-marin – Photo : Mike Leyral

Mais le vrai défi, c’est la cohésion de la classe. « Ce qu’on souhaite, c’est que dès le début de l’année, les enfants puissent se connaître correctement dans leur classe pour éviter tous les problèmes de harcèlement qui peuvent se produire si les élèves ne se connaissent pas bien » explique David Chevalier, enseignant en technologie au collège Louise Carlson et professeur principal de la 4ème 9.

Grâce au sentier sous-marin et aux questions de leur professeur, les élèves découvrent des espèces de poissons et de coraux. L’expérience est à la fois visuelle, sonore et tactile, lorsqu’il effleurent une patate de corail ou manipulent un rori… Malheureusement, ils observent aussi un Taramea dévorer le corail. Mais ils ressortent du lagon avec des étoiles de mer plein les yeux.

L’escape game sera construit sur plusieurs mois. Mais le premier objectif est déjà atteint : dans le bus du retour, la classe chante à l’unisson l’hymne du collège.