Raiatea : six nouveaux catamarans pour découvrir les îles Sous-le-Vent

Le cargo est arrivé très tôt mercredi matin dans le lagon de Raiatea. A son bord, les 6 nouveaux catamarans Lagoon de 63, 46 et 40 pieds, achetés par la société Tahiti Yacht Charter. Le plus gros, Alegra, un catamaran à moteur sans voile, est le premier à toucher les eaux polynésiennes.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Aujourd’hui nous avons reçu six nouveaux catamarans dont un motor yacht de 63 pieds, 5 cabines doubles très bien équipées, destinés à une clientèle très haut-de-gamme, explique Ségolène Picard, la chargée de communication. Aujourd’hui nous le recevons dans un contexte difficile. Lorsqu’on avait initié ce programme d’achat, le contexte économique et touristique était particulièrement favorable avec une croissance du tourisme et un niveau record de fréquentation enregistré en 2019. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Commandés en 2018 pour un budget conséquent, ces catamarans viennent gonfler la flotte de la société, qui compte à présent 37 embarcations. Une joie pour toute l’équipe, mais avec la situation sanitaire que connaît le monde, difficile d’entrevoir l’avenir du secteur.

« Ces bateaux il faut les faire naviguer, il faut les entretenir, poursuit Ségolène Picard. Les bateaux ont des coûts de maintenance et d’entretien qui restent importants. Au-delà de ces coûts, on a des charges fixes de marina et autres taxes et impôts qui courent. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Après 2 mois d’inactivité, la société va reprendre du service, du moins pour l’aménagement de ces nouveaux bateaux. C’est l’ouverture du fenua vers l’international qui marquera officiellement la reprise du secteur.

« Aujourd’hui on ne connaît pas les conditions d’entrée en Polynésie. Ces conditions vont permettre ou non le retour de la clientèle internationale. Aujourd’hui dans nos chiffres, c’est 90% de notre clientèle », précise la chargée de communication.

Si la société propose des offres résidents, cela ne suffira pas à recouvrer les pertes engendrées par la situation économique actuelle. Il faudrait que leurs activités nautiques reprennent assez vite pour limiter les dégâts. Leurs partenaires aussi sont impactés par ce ralentissement.