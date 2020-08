Raiatea : le salon de l’auto a remporté un vif succès

Le bilan de la 34e édition du salon de l’auto à Raiatea dépasse l’entendement. Une surprise pour les organisateurs. Malgré un temps exécrable toute la semaine et des rafales de vent dépassant parfois les 26 nœuds, le public s’est tout de même déplacé pour admirer les véhicules présentés, mais pas seulement… Sur les 120 modèles proposés, plus de la moitié aurait trouvé acquéreur, selon François Ribet, l’organisateur de l’événement.

« Finalement on se rend compte qu’on a eu raison de venir, dit-il. Les concessionnaires semblent satisfaits. On va approché des 100 véhicules, ce qui est quand même pas mal pour des ventes ici, surtout dans les conditions actuelles. Mais ça n’a pas freiné les gens. Je remarque qu’on n’a jamais une grande grande foule qui vient au salon, mais ceux qui viennent sont des gens qui ont déjà une idée en tête et donc ils ne se déplacent pas pour rien. Et bien souvent ça se concrétise par la vente d’un véhicule. Et je trouve qu’ils sont aussi bien raisonnables puisqu’il y a beaucoup de petites berlines qui ont été vendues, donc c’est un marché qui ici est très important. Cela dit, les pick-up ont toujours la cote. »