Un Noël au Tiki Village

Repris depuis 2014 par Jean-Patrick et Nadège Lerandy, dont l’époux fut initié par le passé à la danse polynésienne par Jeanine Amaru, le Tiki village a trouvé un nouveau souffle. Ce couple d’entrepreneurs est tombé amoureux de Moorea, ce petit coin de paradis perdu sur l’une des plus belles îles du monde. Cet unique village transformé en centre culturel mise sur l’authenticité des traditions du patrimoine polynésien et la transmission de ses valeurs humanistes. Toutefois, pour ces fêtes de fin d’année, les personnages féériques comme la reine des neiges, Olaf, Sven et la petite sirène se mettent sur leur 31 pour éveiller la magie de Noël.

Ce vendredi 23 décembre, veille de réveillon, la clientèle internationale et locale est accueillie au son des ukulélés et découvre un village entièrement illuminé pour Noël. La soirée débute, comme à l’accoutumée, par la présentation du village, des instruments traditionnels et par l’ouverture du « Ahi Ma’a », le fameux four traditionnel tahitien. Enveloppées de feuilles de bananiers, puis ensablées à même le sol où des pierres volcaniques sont préalablement chauffées à blanc, les mets culinaires du dîner cuisent à l’étouffé. Puis le buffet commence, pour ensuite finir en apothéose par le spectacle de danse.

L’enthousiasme du personnel va de pair avec un regain de fréquentation d’une clientèle locale avide de découvrir les illuminations de Noël en cette période de fête, mais aussi pour se reconnecter à leur culture.