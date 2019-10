Tinalei, la Tahitienne à l’ “incroyable talent”

Elle a un incroyable talent et veut le montrer à la France entière. Tinalei Mahuta a seulement 13 ans, mais a déjà de grandes ambitions. “Je suis un peu stressée et à la fois contente et excitée de participer à l’émission. Mais en même temps j’ai pas envie de passer, parce que je sais que quand je vais passer ça sera fini, je vais plus rester à Paris et je vais rentrer à Tahiti. C’est un mélange de plusieurs émotions” nous confie-t-elle.

Mais elle pourrait bien revenir en métropole si elle réussit les auditions. Et pour y parvenir, il lui faudra convaincre un jury de professionnels. Mais sa maman, Caroline, y croit, car elle voit sa fille passionnée par le chant, depuis très longtemps.

À la veille de l’enregistrement de son passage, Tinalei est sereine et veut profiter au maximum de cette expérience : “Mon ambition, c’est d’aller le plus loin possible, mais même si je ne suis pas sélectionnée pour aller en demi-finale, je serai quand même très contente d’y avoir participé. Ce sera une expérience de plus et cela ne peut que m’enrichir”.

La jeune chanteuse ne peut compter que sur elle-même pour convaincre le jury de la garder dans l’aventure. Elle a choisi une chanson de Michel Legrand. Le public, lui, ne pourra voter que lors de la grande finale, prévue en décembre prochain.

Et pour vous donner la possibilité de voir ou revoir l’interprétation de Tinalei et savoir ce que le jury a décidé, Tahiti Nui Télévision bouscule sa programmation. Vous pourrez retrouver l’intégralité de cette émission sur votre chaîne, elle sera diffusée ce mardi 29 octobre à partir de 20 heures.