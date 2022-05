Le marché polynésien de la Délégation de Polynésie de retour après deux ans d’absence à Paris

Très attendu, après deux ans d’interruption, cet événement, très couru par la communauté polynésienne, mais aussi par de nombreux métropolitains, a connu une belle fréquentation dès le premier jour.

La ministre de l’Education, Christelle Lehartel, en mission dans l’hexagone, s’est rendue à l’occasion sur le site. Elle a pu rencontrer les 25 exposants présents : artisans et entreprises tant dans le domaine de la confection textile, de la production de jus de fruit et de rhum, que dans la vente de produits cosmétiques, de bijoux et de coquillages. Les ventes à emporter sur réservation sont aussi organisées et rencontrent un franc succès.

Le monoï de Pacifique sud ou de Tiki Tahiti, les perles d’Oz Tahiti, Tahiana Perle ou encore Terre d’Iris, les bougies parfumées de Maohi Candle, les cosmétiques naturels de VD Tahiti, pour ne citer que ces produits, côtoient les productions de Tamure Rhum, ainsi que de nombreuses créations d’artisans.

Parmi ces créateurs, nous pouvons citer les associations Te Ramepa Ora et A Tauturu Ia Na, qui œuvrent tant pour les malades polynésiens à Paris et en Province. Caroline Tang a tenu à les associer pour qu’ils trouvent de nouveaux moyens de réaliser leurs projets futurs.

« En organisant un tel événement, mon objectif est de séduire les Français de métropole pour qu’ils aient envie de venir visiter notre Fenua. Je n’oublie pas que la promotion fait partie des missions de la Délégation de la Polynésie française à Paris. Et ce marché polynésien est un excellent moyen d’atteindre nos objectifs » a indiqué la Déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang.

Soutien de la Délégation aux associations

Même démarche de soutien vis-à-vis de l’association des Etudiants de Polynésie française (AEPF), qui s’est vu confier la responsabilité de gérer le stand « livres » qui accueille trois éditeurs dont Vendémiaire et l’Harmattan. Ces maisons d’édition, qui ont pignon sur rue, ont accepté de verser la part « libraire » aux étudiants, soit environ 30% de prix de vente de chaque ouvrage. Samedi, deux dédicaces sont prévues : celle de l’universitaire Alexandre Juster pour trois de ses récents ouvrages dont « L’histoire de Tahiti en 101 dates », et celle de Christian Jamet qui présentera son livre sur Gauguin paru aux éditions Cohen&Cohen.

La journée a été marquée par les performances artistiques d’Aloha Tahiti Show, emmené par l’excellent Teriitehau Taputu.

En fin d’après-midi, la Déléguée de la Polynésie française a fait visiter le marché à Florence Berthout, maire du Ve arrondissement de Paris, charmée par l’accueil polynésien et séduite par la qualité des produits présentés au public.

En soirée, après une inauguration officielle en présence de la Déléguée de la Polynésie française, du Délégué de Wallis et Futuna et de Frank Doucet, producteur de l’exposition « La belle histoire de Tahiti et ses îles », un cocktail a été proposé au public présent.

Ce marché polynésien, est non seulement un moment fort d’échanges pour la communauté polynésienne présente dans l’hexagone, mais aussi une belle occasion de rencontres et de découvertes. Il fermera ses portes ce dimanche 22 mai.