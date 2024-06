Langues régionales : la proposition de Steve Chailloux fait l’unanimité à l’Assemblée nationale

Le texte prévoit que l’enseignement des langues et des cultures régionales soit proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires des académies d’Outre-mer. En Polynésie, c’est déjà le cas. La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité en première lecture. Elle doit être désormais examinée par le Sénat.

« Je suis satisfait de ce débat apaisé, parce que vous connaissez l’Assemblée nationale, c’est un chaudron bouillant. Et je suis particulièrement fier lorsque nous abordons des sujets ultra-marins, et là en l’occurrence, le sujet des langues vernaculaires et donc des langues polynésiennes. Nous avons eu un débat digne, respectueux, et avec beaucoup de sagesse. Je pense que les Outre-mer montrent un bon exemple, peut-être, aux députés hexagonaux » s’est réjoui Steve Chailloux, député de Polynésie française (Gauche démocrate et républicaine – GDR).