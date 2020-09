La nouvelle programmation du Festival Fa’aiho

Voici la nouvelle programmation de l’événement :

Mercredi 16 septembre :

– 18h – 19h30 : pupu himene Tamari’i Ra’ahiti mené par Mā Zinguerlet suivi du concert du groupe Tuakana (grand théâtre)

– 19h – 20h30 : Vahine Himene Tahiti, hommage aux grandes dames de la chanson polynésienne (petit théâtre)

– 20h – 21h : ‘ori tahiti avec le nouveau spectacle du groupe Hei Tahiti, Pare nui i te va’a vaevae (grand théâtre)

L’animation musicale avant le chant et la danse au grand théâtre sera assurée par le groupe Aparima Rau

Jeudi 17 septembre :

– 15h30 – 17h : «Épidémie dans la littérature et l’art» : projection du film «Mort à Venise» (salle de projection)

– 18h – 20h : soirée littéraire «Épidémie dans la littérature et l’art» (bibliothèque adulte)

– 18h – 19h30 : pupu himene Taru’u mené par Dayna Tavaearii suivi du concert du groupe Verua (grand théâtre)

– 18h – 19h : les Comptineurs de Tahiti (petit théâtre)

– 20h – 21h : ‘ori tahiti avec le nouveau spectacle du groupe Hei Tahiti : Pare nui i te va’a vaevae (grand théâtre)

L’animation musicale avant le chant et la danse au grand théâtre sera assurée par le groupe Hirinaki Sound

Vendredi 18 septembre :

– 17h30 – 18h : animation musicale, artiste Tuhiva Morgan (Jazz) (hall du grand théâtre)

– 18h – 19h30 : pupu himene Tamari’i Rapa mené par Pierrot Faraire suivi du concert du groupe Sissa-Sue O’Kota’i (grand théâtre)

– 19h – 20h : les Tapas Légendaires (Maud des Pukans Pradda, Papa Tihota, Tashi et Toto) (petit théâtre)

– 19h30 – 20h : animation musicale, artiste Tuhiva Morgan (Jazz) (pae pae a Hiro)

– 20h – 21h : ‘ori tahiti avec le spectacle du groupe Tamariki Poerani : Te varua o te hura (grand théâtre)

L’animation musicale avant le chant et la danse au grand théâtre sera assurée par l’artiste Tuhiva Morgan (Jazz)

Samedi 19 septembre :

– 18h – 19h30 : pupu himene Natiara suivi du concert de Nohorai accompagné par les musiciens du groupe Eono (grand théâtre)

– 19h – 20h30 : Vahine Himene Tahiti, hommage aux grandes dames de la chanson polynésienne (petit théâtre)

– 20h – 21h : ‘ori tahiti avec le spectacle du groupe Tamariki Poerani : Te varua o te hura

L’animation musicale avant le chant et la danse au grand théâtre sera assurée par le groupe All Buss

Exposition de sculptures de l’Atelier Prokop du 15 au 19 septembre en salle Muriāvai

Pensez à réserver votre place pour les spectacles en soirée. Une billetterie gratuite est mise en place au grand théâtre en ligne en cliquant sur ce lien.