Des élèves internationaux en immersion culturelle au Conservatoire

Erasmus est un programme européen basé sur l’échange international d’élèves. Il propose une immersion des étudiants dans les secteurs de la formation, de la jeunesse, de la culture et des sports.

Les élèves internationaux ont ainsi partagé les formations suivies par les étudiants du collège de Tipaerui et du lycée du Diadème, en classe à horaires aménagés en musique et danse, en chant traditionnel, Ukulele, danse traditionnelle et percussions.

(crédit photo : Conservatoire artistique de la Polynésie française)

Ils se sont tous déclarés satisfaits de cette première approche de la culture polynésienne, mais beaucoup reste encore à découvrir. D’autres élèves devraient rejoindre cette première délégation dans les jours à venir.