Artisanat : la 15e édition du salon Te Rara’a débute le 20 février

Une quarantaine d’artisans présenteront des créations artisanales en vannerie mais aussi en bijouterie traditionnelle et en couture. Le public pourra découvrir une grande diversité de paniers, de pē’ue et chapeaux en pandanus mettant en valeur les techniques de tressages typiques des Tuhaa pae, ainsi que les créations en nī’au blanc de Tubuai, Rurutu et Rimatara, en ’ā’eho de Rapa, les colliers en coquillages et les tīfaifai de Raivavae.

Au programme de l’événement : des ateliers payants seront mis en place sur deux jours et répartis sur deux sessions. Les participants pourront réaliser un petit panier en pae’ore et partir avec leur création.

Un concours de confection de chapeau d’antan pour homme sera également organisé sur trois jours ainsi qu’une journée culturelle le samedi 25 février. Lors de cette journée, les visiteurs pourront assister à un défilé de mode mettant en valeur les créations artisanales présentées par les artisans, suivi d’une prestation de danse et d’une vente de plats typiques de l’archipel.

Salon Te Rara’a

Du 20 février au 1er mars

Assemblée de la Polynésie française

Tous les jours, de 8 à 17h

Le programme du salon

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres