21e édition du FIFO : le palmarès

Les documentaires diffusés lors de cette 21e édition du FIFO ont abordé l’ensemble des aspects de l’Océanie : culturel, social, économique, ethnologique, historique, environnemental, politique, artistique et autres.

Pour rappel, lors de cette compétition, tous les supports de réalisation vidéo peuvent s’inscrire. Chaque réalisateur est libre de proposer plusieurs réalisations, une seule peut être proposée dans la catégorie « en compétition ».

Tous les films sélectionnés « en compétition » ont été visionnés par un jury composé de professionnels de l’audiovisuel ou de personnalités du monde cultuel et social en Océanie, et présidé par la réalisatrice néo-zélandaise Briar Grace-Smith. Les réalisateurs des films primés ont reçu une dotation financière qui récompensera leur travail.

Le palmarès :

● Grand Prix du Jury FIFO : Kaugere: A Place Where Nobody Enters, réalisé par Stephen

Dupont et produit par Elizabeth Tadic, Stephen Dupont et A Bordertown Studio

● Prix Spécial du Jury : Circle of Silence, réalisé par Luigi Acquisto et Lurdes Pires et produit

par Stella Zammataro, Luigi Acquisto, FairTrade Films et Dili Film Works

● Prix Spécial du Jury : William Albert Robinson, la dernière traversée, réalisé par Paul

Manate et Denis Pinson et produit par Catherine Marconnet, Archipel Production, Nona

Robinson, Vistascope

● Prix du Meilleur Court-Métrage Documentaire : Homesteads – Makiha, réalisé par Piata

Gardiner-Hoskins et produit par Kimiora Kaire-Melbourne et Te Imurangi Media Ltd

● Prix du Meilleur Court-Métrage de Fiction : Taumanu, réalisé par Taratoa Stappard et

produit par Sharlene George, Sweetshop & Green

● Prix de l’Oceania Impact Pitch : Beneath the Moana: Exploring Deep Sea Mining in the

Pacific, projet porté par Sharlene George et Joshua Teariki Baker

A noter que le prix du public n’a pas pu être remis cette année, en raison des conditions météorologiques et des problèmes de connexions internet, qui ne n’ont pas permis de déterminer le film préféré du public.