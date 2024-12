Séisme au Vanuatu : les secouristes à la recherche de survivants

Plus d’une centaine de personnes, ainsi que du matériel de sauvetage, des chiens et de l’aide humanitaire, ont été acheminés jeudi depuis l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, jusqu’à Port-Vila, la capitale sinistrée.

A Port-Vila, ils se sont concentrés sur deux zones sinistrées : un immeuble de quatre étages abritant un supermarché, un hôtel et un parking dans le nord, dont le rez-de-chaussée s’est effondré, et un immeuble commercial de deux étages dans le centre-ville, qui s’est transformé en un amas de béton.

« Nous commençons maintenant à élargir nos recherches pour voir s’il y a d’autres personnes piégées et d’autres dégâts », a déclaré Douglas May, chef d’une équipe de sauvetage australienne qui compte 69 personnes, dans une vidéo diffusée vendredi par Canberra.

Le gouvernement a décrété l’état d’urgence pour sept jours et un couvre-feu nocturne.

« L’une des préoccupations actuelles est que 900 personnes auraient été déplacées de leurs maisons et dormiraient dehors depuis quelques jours et quelques nuits, sans accès adéquat à l’eau et aux installations sanitaires », a alerté Philippe Guyant, médecin de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) basé dans l’archipel.

Le séisme d’une magnitude de 7,3 a fait jusqu’à présent 10 morts à Port-Vila, selon les chiffres du gouvernement relayés jeudi par le bureau des affaires humanitaires des Nations unies.

Deux d’entre elles étaient de nationalité chinoise et française, comme l’ont confirmé les ambassades des deux pays.

Environ 80 000 personnes ont été directement touchées par le tremblement de terre dans cet archipel de 320 000 habitants situé sur la ceinture de feu du Pacifique, sujette aux tremblements de terre.

Le séisme a également endommagé le bâtiment abritant les missions diplomatiques américaine, française, britannique, australienne et néo-zélandaise, mais aucun décès n’a été signalé.