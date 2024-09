Paralympiques : la France bat son nombre de titres de Tokyo, pluie de médailles en cyclisme

Trois jours après la fin de la piste, les cyclistes sont remontés en selle dès mercredi matin pour les épreuves de route à Clichy-sous-Bois. À l’image du triathlon lundi, les épreuves se sont succédé à un rythme effréné, permettant aux Bleus du vélo de réaliser une razzia de 11 médailles, dont quatre en or.

Déjà sacré sur piste, le Français Alexandre Léauté est devenu mercredi champion paralympique du contre-la-montre en catégorie C2, permettant à la délégation française d’obtenir une 12e médaille d’or et de dépasser le nombre de titres obtenus à Tokyo en 2021.

Chez les femmes, Heïdi Gaugain a obtenu la médaille d’argent lors de la même épreuve en C5, sa deuxième lors de ces Jeux, terminant juste derrière la Britannique Sarah Storey, reine du cyclisme aux 18 titres paralympiques.

Florian Jouanny a lui, comme il y a trois ans à Tokyo, décroché la médaille de bronze lors du contre-la-montre en Handbike 2, catégorie destinée aux sportifs tétraplégiques qui actionnent leur pédalier couché, à la force des bras.

Dans l’après-midi, les médailles se sont enchaînées pour la délégation française lors des épreuves contre-la-montre : de l’or pour Kévin Le Cunff (C4), Thomas Peyroton-Dartet (C3) et Mathieu Bosredon (H3), de l’argent pour Gatien Le Rousseau (C4), Elie de Carvalho (B) et Johan Quaile (H3), enfin du bronze pour Dorian Foulon (C5) et Florent Jouanny (H2).

La vedette américaine née en Ukraine, Oksana Masters, a elle décroché un septième titre paralympique, son troisième en para-cyclisme, lors du contre-la-montre en catégorie H4-5.

Déceptions en escrime et au tennis

Des Français d’autres disciplines espèraient aussi briller, mais ont connu des déceptions.

En escrime-fauteuil, notamment Maxime Valet et Brianna Vide ont été éliminés en fleuret. « Je suis frustrée, mais en même temps contente d’être arrivée jusque-là », a commenté la sportive après sa défaite.

Dans cette discipline, tous les yeux étaient tournés vers l’une des stars de ces Jeux paralympiques, l’Italienne Bebe Vio, qui a dû se contenter de la médaille de bronze, après avoir été battue en demi-finale, à la surprise générale.

Le para-pongiste français Fabien Lamirault, qui espérait l’or, s’est lui aussi contenté du bronze en simple mercredi, à la suite de sa défaite en demi-finale. Le double tenant du titre dans la catégorie MS2, en fauteuil, s’est incliné en quatre sets face à son opposant tchèque Jiri Suchanak.

La journée a aussi été doublement décevante pour Stéphane Houdet à Roland-Garros. L’icône française du tennis-fauteuil a d’abord été éliminée lors de l’épreuve simple en quarts de finale dans l’après-midi. Dans la soirée, avec son partenaire de double masculin Frédéric Cattaneo, il s’est incliné face à la paire britannique Gordon Reid et Alfie Hewett, numéro 1 mondial et favorite pour l’or. Le duo français pourra toutefois tenter de remporter le bronze lors de match pour la troisième place samedi.

Dans la soirée, le Français Dimitri Pavadé a finalement terminé au pied du podium en sont en longueur en T64.