Nouvelle-Calédonie : l’État accorde 20 millions d’euros d’aide à la Société le Nickel (SLN)

« Un nouveau versement de l’État français de 20 millions d’euros à SLN est réalisé ce jeudi sous forme de TSDI (Titre subordonné à durée indéterminée, des titres s’apparentant à des obligations, NLDR)« , a indiqué la PDG du groupe Eramet Christel Bories à la presse lors de la présentation des résultats trimestriels d’Eramet jeudi.

Le ministère de l’Économie a confirmé à l’AFP ce versement « conformément au plan de soutien décidé au printemps ».

« L’usine fonctionne aux deux tiers de sa capacité, il y a des mines arrêtées (…) et des équipements détruits auxquels nous n’avons plus accès », a détaillé Mme Bories en rappelant qu’Eramet « ne finance plus du tout la SLN » depuis l’accord intervenu avec l’État qui lui a versé quelque « 240 millions d’euros » au total depuis le début de l’année, a indiqué Mme Bories.

« Nous sommes de tout cœur avec nos employés qui essaient de travailler normalement, mais la situation est très dégradée », a relevé Mme Bories.

Le soutien financier de l’État a permis à la SLN de continuer une activité, et surtout de « sauver ses fours », malgré les émeutes et violences qui traversent l’île et une « situation politique complexe ».

« Malgré d’importants dégâts causés sur certains des principaux sites, l’activité minière a pu partiellement reprendre » ce qui a permis « d’acheminer du minerai à l’usine de Doniambo, afin d’éviter la mise à l’arrêt des fours », détaille Eramet dans son communiqué.

Dans une entreprise sidérurgique de ce type, si les fours s’arrêtent, il est quasi-impossible de les rallumer.

Eramet souligne que la situation reste « tendue » notamment du fait « de la mise en sommeil contrainte du site de Thio annoncée le 11 octobre », compte tenu de « dégâts significatifs » et d’un « accès à la mine bloqué de façon continue ».

Au troisième trimestre de l’année, la production minière de nickel de la SLN a atteint 0,7 million de tonnes, en baisse de 52% par rapport au troisième trimestre 2023, a précisé Eramet dans son communiqué.

De juillet à septembre, les exportations de minerai de nickel de la SLN ont été « quasi nuls » et la production de ferronickel a reculé de 39%.

Le chiffre d’affaires de la SLN a aussi chuté de 56% à 99 millions d’euros sur le trimestre.