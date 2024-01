Des élus d’Azerbaïdjan demandent à la France de reconnaître l’indépendance de la Polynésie

La commission des Affaires étrangères du parlement azerbaïdjanais a recommandé, ce jeudi, de couper tout lien économique avec la France et d’expulser les entreprises françaises de son territoire, dont Total, nouvel exemple de la dégradation des relations entre Paris et Bakou. Les élus ont préconisé la mise en place de « sanctions » contre la France et la « suspension de tout lien économique » avec elle, selon un communiqué que s’est procurée l’AFP.

La commission accuse la France de mener une politique allant « contre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan » , pays riche en hydrocarbures. Le ton monte depuis des mois entre la France et l’Azerbaïdjan, qui reproche à Paris son soutien à l’Arménie. Les recommandations exprimées par les élus azerbaïdjanais sont une réponse à une résolution adoptée mercredi par le Sénat français, qui a condamné l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et appelé à des sanctions.

Tensions diplomatiques entre Paris et Bakou

La commission azerbaïdjanaise a également recommandé de « prendre des mesures » en vue de la reconnaissance de l’indépendance de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Paris avait accusé l’Aerbaïdjan d’avoir tenté de mener une opération de déstabilisation en Nouvelle-Calédonie, divisée entre indépendantistes et loyalistes.

Début janvier, l’Azerbaïdjan a aussi appelé le pays à cesser toute « ingérence » dans ses affaires internes, après l’arrestation d’un Français accusé d’espionnage par Bakou, qui a été dénoncée par Paris comme « arbitraire ».