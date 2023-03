Clap de fin pour le 23e Salon de l’Agriculture de Paris

Le 23e Salon International de l’Agriculture s’est terminé aujourd’hui, à Paris. Une édition où les exposants du fenua se sont distingués, avec une bonne moisson de médailles : ils repartent avec 3 médailles en or et 3 en argent dans les catégories vanille et rhum au très sélectif Concours Général Agricole (CGA).

“Notre image a changé. C’est indéniable, confie Marc Fabresse, responsable de la section accompagnement et développement au sein de la CAPL. Nos produits gagnent des médailles, les gens recherchent nos produits qui sont compétitifs malgré les taxes. S’ajoutent à cela la chaleur de l’accueil polynésien qui séduit“.

La grande nouveauté cette année fut l’apparition d’un 2ème stand qui a été entièrement dédié à la promotion du rhum polynésien. Les 4 distilleries réunies sous la bannière du Syndicat du rhum, présidé par Marotea Vitrac, ont suscité l’intérêt d’un public étonné de constater que le rhum n’était pas seulement antillais ou réunionnais, ainsi que celui des professionnels de la filière au niveau national.

Enfin, la Chambre d’Agriculture elle-même, a renforcé sa position au sein de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) en signant une convention de partenariat avec son homologue de la Réunion.

La signature de la convention actant le partenariat entre les Chambres d’agriculture de La Réunion et de la Polynésie française (Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

L’objectif de ce partenariat est de permettre aux deux territoires insulaires d’avancer sur les sujets de la sécurité et la souveraineté alimentaire, sur la promotion de tout produit local et le « manger local », ainsi que de développer les productions agricoles et agri-touristiques.

Quatre objectifs opérationnels ont été définis pour orienter le futur comité de pilotage :