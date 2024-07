Abbé Pierre accusé d’agressions sexuelles : l’Église catholique exprime sa « douleur » et sa « honte » 

Attendant de prendre connaissance du rapport publié, la Conférence des évêques de France « tient à assurer les personnes victimes de sa profonde compassion et de sa honte que de tels faits puissent être commis par un prêtre », souligne ce message publié peu après ces révélations.

Figure iconique de la lutte contre l’exclusion, l’Abbé Pierre, décédé en 2007, est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles commises entre la fin des années 1970 et 2005, selon un rapport indépendant commandé par Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre et publié mercredi.

« L’abbé Pierre a eu, dans notre pays et dans le monde, un impact remarquable », écrit dans son message sur X l’Église catholique de France, précisant qu’il « a éveillé les consciences sur la responsabilité de tous à l’égard des personnes en précarité, et a renouvelé le regard que notre société porte sur les plus pauvres ».

« Mais sa position ne saurait dispenser du travail de vérité nécessaire, que vient de réaliser Emmaüs avec clarté et courage, en se mettant à l’écoute des personnes plaignantes et en menant cette enquête dont le rapport vient d’être publié », souligne aussi l’Église catholique.

Elle redit sa « détermination à se mobiliser pour faire de l’Église une maison sûre ».