Mandat d’arrêt émis contre un homme qui a agressé deux femmes aux abords du parc Paofai

Elles ont vécu une expérience traumatisante. Deux femmes ont été agressées, en l’espace de quelques heures, le 4 mars 2022, l’une alors qu’elle traverserait le parc Paofai et l’autre à quelques mètres de là, sur le Front de mer de Papeete.

Le même individu, qu’elles ont formellement identifié, notamment en raison d’une tache de naissance sur son visage, s’était jeté sur elles. « Sans que je m’y attende, j’ai senti quelqu’un me serrer le cou puis un doigt entre mes cuisses. J’ai crié et il est parti en rigolant », avait témoigné la première aux policiers.

« Il m’a serré les deux bras et a mis sa main sous ma robe », avait relaté la seconde. Une femme encore marquée par cette mauvaise rencontre, comme elle l’a expliqué à la barre du tribunal, ce mardi.

« C’est la première fois que ça m’arrive en 20 ans de territoire (…) Pendant un an, je sortais avec une bombe anti-agression et à chaque fois que je croisais un jeune homme, j’avais une peur panique. Je ne sors plus depuis », a-t-elle déclaré, en indiquant être suivie par un psychologue.

Le mis en cause, dont le casier judiciaire comporte pas moins de 23 condamnations, dont une pour agression sexuelle, ne s’est pas présenté à son procès. Une circonstance qui a aggravé son cas.

Le tribunal a suivi les réquisitions de la procureure en prononçant une peine de 2 ans de prison ferme avec mandat d’arrêt pour qu’il soit interpellé au plus vite et placé en détention.

Le nom de l’agresseur sera également inscrit au Fichier national des auteurs d’infractions sexuelles.