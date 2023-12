Leur maison part en fumée le soir du réveillon de Noël

La soirée de fête allait bientôt commencer quand Koki, sa femme et ses filles, apprennent la nouvelle. Alors qu’ils sont à Punaauia, en famille pour réveillonner, que les enfants jouent…Une terrible info leur parvient. C’est une voisine qui les contacte par téléphone. Leur maison, à Pirae, est en train de brûler. Il est un peu plus de 16 heures.

« J’ai sauté dans la voiture et, une minute après, je l’ai rappelé en route et elle m’a dit « Koki ta maison est cramée » Et moi je voulais juste arriver pour sauver mon chien et mon chat. » En arrivant sur place, il constate qu’il n’y a plus rien à faire. La bâtisse familiale d’une cinquantaine d’années est partie en cendres. Une voiture et un scooter, stationnées dans le jardin, ont aussi été détruites.

Les pompiers sont déployés sur place pour maîtriser et éteindre les flammes, sous les regards impuissants des voisins du quartier Tenaho. Tout est allé très vite. De retour sur place, le lendemain matin, jour de Noël, Koki découvre le chien de la famille, calciné, dans une des chambres. Le chat s’est sans doute enfui. La famille a tout perdu. Une cagnotte a été lancée par la belle-fille de Koki. Des dons peuvent aussi être déposés sur place, chez les voisins.

https://www.leetchi.com/fr/c/incendie-tenaho–aide-pour-la-famille-2136212?utm_source=native&utm_medium=social_sharing