Vent violent : Tahiti et Moorea en vigilance jaune

Météo Tahiti et Moorea

Mardi et mercredi, temps très nuageux à couvert avec des précipitations faibles à modérées, principalement sur les côtes Nord et Ouest de Tahiti et Moorea. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré à assez fort de secteur Nord. Accélérations côtières pouvant atteindre les 80 kilomètres/heure.

Mer agitée à localement forte. Houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre 50 s’amplifiant mercredi de 2 mètres à 2 mètres 50.

Météo Australies

Mardi, les précipitations avec quelques grains touchent d’abord Rimatara et Rurutu, ils peuvent être modérés à localement forts et occasionner de gros cumuls. Ce temps perturbé s’étend en journée vers Tubuai et Raivavae, et dans l’après-midi vers Rapa. Dans la foulée, une amélioration se dessine du côté de Rimatara et Rurutu en fin de journée gagnant mercredi après-midi le reste des îles.

Mardi, vent de Nord assez fort, rafales à 80/90 kilomètres/heure sur Tubuai, Raivavae, de 90/100 kilomètres/heures vers Rapa. Mercredi, le vent faiblit sur l’archipel.

Mer devenant forte voire localement très forte. La houle longue de Sud-Ouest de 2 mètres et la mer du vent associées donnent des hauteurs de 2 mètres 50 à 3 mètres 50 dans la nuit de mardi à mercredi et pour la journée de mercredi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (par exemple : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.