Une partie de la Polynésie en vigilance jaune pour vagues-submersion

Îles Sous-le-Vent

Dimanche, beau temps en perspective pour la journée. À partir de cet après-midi et pour la nuit de dimanche à lundi, des nuages bas porteurs d’averses voire de grains arrivent plus nombreux présageant une dégradation arrivant en premier lieu sur la région de Mopélia, puis s’étendant aux restes des Îles-Sous-Le-Vent. Ce temps maussade et perturbé se maintient pour la journée de lundi et se traduit par des averses parfois marquées et pouvant prendre un caractère orageux.

Vent faible à modéré d’Est à Est-Nord-Est dimanche, s’orientant Nord à Nord-Ouest modéré lundi. Rafales à 60/70 kilomètres/heure près des grains pour la journée de lundi.

Mer forte par houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant autour des 3 mètres dimanche et lundi en journée. Début d’amortissement à partir de lundi soir.

Tahiti et Moorea

Dimanche, le soleil est bien présent. Quelques nuages prennent position sur les versants Est et le relief dès la fin de matinée. Lundi, le ciel est très nuageux à couvert en matinée sans précipitations, néanmoins une dégradation est attendue dans l’après-midi avec l’arrivée d’averses orageuses pouvant être à l’origine d’importants cumuls sur les hauteurs et dans les vallées encaissées.

Vent faible à modéré s’orientant à l’Est dimanche, venant au secteur Nord à Nord-Est modéré lundi.

Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Mer forte par houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant autour des 3 mètres dimanche et lundi en journée. Début d’amortissement à partir de lundi soir.

Tuamotu et Gambier

Dimanche, une poche nuageuse avec quelques ondées à la clé entre Napuka, Puka Puka s’étendant jusqu’à Makemo et Hikueru. D’autres passages nuageux intéressent la région Nord de Mataiva mais également les régions de Tematangi et Mangareva. Ailleurs, le soleil prédomine en général. Lundi, les nuages porteurs d’averses persistent entre Makemo, Hikueru, Hereheretue et Hao, avec une dégradation possible tournant à l’orage. À noter également qu’un voile d’altitude s’installe dans tout le Sud de l’archipel.

Dimanche : vent faible à modéré d’Est à Est-Nord-Est dans le Nord et le Centre, et variable faible de secteur Ouest à Sud-Ouest du Sud Tuamotu aux Gambier. Lundi : il est d’Est à Nord-Est généralement modéré aux Tuamotu, et variable faible, toujours de secteur Ouest dominant, aux Gambier.

Mer agitée à forte par une houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant dimanche jusqu’à 3 mètres 50 sur toute la moitié Sud Tuamotu et les Gambier, 2 mètres sur le Nord-Est, entre 2 mètres 50 à 3 mètres entre ces deux zones. Lundi, cette houle longue reste toujours présente et tend même à gagner environ 50 centimètres en moyenne.

Australes

Un voile d’altitude envahit le ciel dimanche. Il est particulièrement épais du côté de Rimatara et Rurutu où il pourra générer quelques gouttes en soirée. Lundi, une dégradation pluvieuse prend place entre Rurutu, Tubuai et Raivavae tandis que le voile s’affine progressivement du côté de Rimatara et le temps se fait plus sec.

À Rapa : vent modéré de secteur Ouest dimanche, puis faible à modéré de Nord-Ouest lundi.

Au Nord : vent faible à modéré d’Ouest à Sud-Ouest dimanche, basculant au secteur Nord à Nord-Ouest faible lundi.

Mer forte à très forte par une houle longue de Sud-Ouest entre 4 mètres/4 mètres 50 sur le Nord de l’archipel voire jusqu’à 5 mètres à Rapa. Elle commence à s’amortir dès lundi autour de 3 mètres/3 mètres 50 au Nord et entre 3 mètres 50/4 mètres à Rapa.

Vigilance jaune : Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues; des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement et localement dangereux (par exemple : mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.

Vigilance orange : Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.

