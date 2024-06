The Voice : les castings démarrent à Tahiti

Vous rêvez de voir les fauteuils se retourner au son de votre voix ? Pour accéder à la scène de The Voice, il faudra d’abord tenter votre chance aux castings locaux. Cette année, c’est la société Rideau Rouge Tahiti de Stéphane Bouthéon qui reprend la main.

Deux périodes de castings sont prévues et les auditions démarrent ce mercredi. Le parrain de l’édition n’est autre que Teiva LC, ancien candidat de l’émission. Les chanteurs devront proposer deux chansons : une en français, la seconde dans une autre langue.

Quatre soirées de castings sont au programme : mercredi 5 au Be You, samedi 8 au Las Margaritas, les 13 et 14 juin à l’After. La finale qui permettra de déterminer qui aura la chance de passer le casting national se déroulera le 20 août au petit théâtre de la Maison de la culture.

Infos et inscriptions en cliquant ici