Orages et fortes pluies : vigilance jaune sur une grande partie de la Polynésie

Météo Tahiti et Moorea

Malgré quelques belles éclaircies, le ciel reste encombré et porteur d’averses ou de grains pouvant prendre un caractère orageux. Une nette amélioration est attendue mercredi soir. Jeudi, temps bien ensoleillé en général, mais localement nuageux sur les versants sud. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent variable faible mercredi, s’établissant l’après-midi à l’Ouest modéré puis au Sud-Ouest en soirée.

Mer peu agitée devenant agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest 1 mètre 50 à 2 mètres.

Météo Tuamotu et Gambier

Le ciel se charge progressivement sur l’ensemble des îles et un temps perturbé se généralise. Ainsi, mercredi et jeudi, un ciel couvert et un temps gris prédomine avec localement des épisodes pluvieux et des averses orageuses. Toutefois, vers Napuka, Puka-Puka, Tatakoto et Reao, ainsi qu’aux Gambier, on attend quelques éclaircies pour la journée de mercredi. Jeudi une amélioration est attendue par l’Ouest, elle concerne le matin Mataiva et Makatea, puis l’après-midi, Tikehau, Rangiroa et Anaa.

Vent de Nord-Est modéré s’orientant mercredi au Nord puis au Nord-Ouest sur la moitié Ouest des Tuamotu. Jeudi, le vent se renforce, il est modéré du Nord au Nord-Ouest des Tuamotu et modéré à assez fort ailleurs. Pointes 60/70 kilomètres/heure mercredi puis 70 à 80 kilomètres/jeudi.

Mer agitée devenant forte sur la moitié sud jeudi. Houle longue de secteur Sud, 2 mètres voire 2 mètres 50 jeudi sur la moitié Nord et jusqu’à 3m/3mètres50 mercredi du sud-Est Tuamotu aux Gambier.

Météo Australes

Mercredi, ciel voilé à Rapa et couvert au Nord avec des passages d’averses ou de grains. Jeudi, le soleil revient de Rimatara à Rurutu, tandis que les averses s’étendent au Sud jusqu’à Rapa. Début d’amélioration attendu en fin de journée vers Tubuai et Raivavae.

Vent de Sud-Est assez fort devenant fort à Rapa jeudi. Les rafales atteignent les 80 kilomètres/heure au Nord et pourront avoisiner 90 voire 100 kilomètres/heure à Rapa, principalement jeudi.

Mer forte avec des creux pouvant dépasser les 4 mètres. La houle longue, de Sud-Sud-Ouest, atteint mercredi 2 mètres 50 au nord et 3 mètres à Rapa. Elle commence à s’amortir jeudi.

