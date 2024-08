Non, Tere Tahiti n’offre pas des cartes d’abonnement pour voyager gratuitement

Depuis plusieurs jours, la page Facebook intitulée « Carte des transports publics de la Polynésie française » propose via un lien d’obtenir une carte d’abonnement permettant de voyager gratuitement pendant 6 mois sur le réseau de transports en commun Tere Tahiti.

Sauf qu’il s’agit d’une arnaque. Tere Tahiti ne mène aucune campagne actuellement et surtout ne propose aucune carte d’abonnement gratuite. La page a été signalée, mais en attendant, elle est toujours accessible. Pour rappel, ne cliquez pas sur le lien et ne communiquez aucune donnée personnelle. En cas de doute, vérifiez toujours les URL et n’hésitez pas à contacter directement la société concernée.