Le port du masque obligatoire dans tous les vols Air France

Face à la situation actuelle, Air France met en place des mesures exceptionnelles sanitaires pour tous les passagers voyageant à bord des avions de la compagnie.

Lire aussi : Air France prolonge la suspension de ses vols jusqu’au 30 juin inclus

Contrôle de température

Le contrôle de température corporelle est déployé progressivement sur tous les vols Air France, pour tous les clients. Cette prise de température par thermomètre infrarouge s’effectue sans contact. La température doit être inférieure à 38°C.

Si la température excède cette valeur, l’embarquement pourra être refusé. Les clients qui, après vérifications, sont jugés inaptes à voyager bénéficieront d’un report sans frais. Il faut également présenter l’ensemble des documents requis.

Port du masque obligatoire et distanciation physique

Depuis le 11 mai, le port du masque est obligatoire dès son arrivée à l’aéroport et à bord des avions Air France. Chaque client doit porter un masque grand public tout au long de son voyage.

Sur la plupart de nos vols, les faibles taux de remplissage actuels permettent la mise en place d’une distanciation physique.

Un nouvel embarquement cadencé est mis en place : les clients sont embarqués de l’arrière vers l’avant de l’avion afin de limiter les croisements à bord.

Assainissement de l’air dans les cabines

Les avions la compagnie sont équipés d’un système de recyclage de l’air constitué de filtres « High Efficiency Particulate Air » (HEPA) identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires. L’air des cabines est ainsi totalement renouvelé toutes les 3 minutes. Les filtres HEPA extraient plus de 99,999 % des virus, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre, assurant ainsi la qualité de l’air en cabine et sa conformité avec les normes sanitaires. Les virus de type coronavirus dont la taille varie entre 0,08 et 0,16 micromètre sont, ainsi, systématiquement capturés.

Nettoyage des cabines et accessoires de confort

Avant chaque départ, tous les avions font l’objet d´un nettoyage complet, incluant notamment :

– L’aspiration des moquettes et de tous les sièges.

– Le nettoyage de toutes les surfaces de contact (ex. tablette, accoudoirs, écran, télécommande et toilettes) au moyen de produits désinfectants homologués.

– Le renouvellement systématique de chaque couverture, mise à disposition sous film plastique protecteur, pour une hygiène optimale.

– Depuis l’apparition du virus, les coussins ont été retirés à bord des vols court et moyen-courriers.

Sur les vols long-courriers au départ et à destination des zones d’exposition à risque, les coussins sont désinfectés entre chaque vol avec un spray homologué.

Désinfection des cabines

Les cabines sont désinfectées régulièrement avec la pulvérisation d’un désinfectant homologué.

Plus d’informations ICI.