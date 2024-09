Fortes pluies : vigilance orange maintenue aux Australes

Météo-France Polynésie française a placé en vigilance orange pour fortes pluies les Australes Centre, et en vigilance jaune les Australes Ouest et Rapa. Sont également en vigilance jaune pour orages, : les Australes Centre et Ouest, et Rapa.

Australes

Vendredi soir, le temps reste perturbé sur le Nord de l’archipel. Au programme, averses et grains parfois orageux pouvant engendrer d’importants cumuls notamment vers Tubuai. Samedi matin, une amélioration se dessine vers Rimatara et Rurutu gagnant ensuite Tubuai et Raivavae en fin de journée. Dimanche, retour d’un temps frais et sec.

À Rapa, le ciel se charge vendredi soir avec des averses parfois accompagnées de grains. Ce temps persiste jusqu’à dimanche matin avant le retour de larges éclaircies vers la mi journée.

À Rapa : vent faible à modéré d’Est-Sud-Est samedi et de Sud dimanche. Rafales à 60/70km/h.

Vers Rimatara et Rurutu, vent de Sud à Sud-Est modéré samedi et dimanche.

Vers Tubuai et Raivavae, vent modéré de secteur Nord samedi, puis de secteur Sud à Sud-Est dimanche. Rafales à 50/60 km/h sur les îles du Nord.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre samedi et moins d’1 mètre dimanche, croisée à une houle courte d’Est d’1 mètre 50 smaedi et d’1 mètre dimanche.

Plus d’infos sur meteo.pf