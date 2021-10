Fortes pluies : vigilance jaune sur une partie de la Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Quelques averses peuvent encore se déclencher en première partie de nuit, puis s’évacuent plus nettement au petit matin. Vendredi, le soleil est de retour, parfois chahuté par des nuages bas l’après-midi, principalement sur les versants Sud et Est ainsi que les sommets. Samedi, le temps ensoleillé se maintient.

Vent s’établissant au Sud-Est modéré avec des pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de de secteur Sud d’1 mètre à 1 mètre 50 croisée avec une houle longue de Nord d’1 mètre.



Météo Tahiti et Moorea

Le risque d’averses se maintient en première partie de nuit malgré des accalmies déjà présentes. Amélioration plus nette au seconde partie de nuit. Vendredi et samedi, le temps est bien ensoleillé dans l’ensemble. Toutefois, les nuages sont parfois nombreux sur les côtes Sud et Est ainsi que le relief l’après-midi et peuvent y lâcher quelques gouttes. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent s’établissant au Sud-Est modéré avec des pointes à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de de secteur Sud d’1 mètre à 1 mètre 50 croisée avec une houle longue de Nord d’1 mètre.

Météo Tuamotu et Gambier

Averses et grains s’entretiennent vers Hereheretue et gagnent Nukutepipi et Tematangi dans la nuit. Vendredi, ce temps pluvieux se généralise sur les régions allant de Rangiroa à Moruroa en passant par Anaa et Tematangi, et se prolonge samedi jusqu’à Rikitea. Quelques averses peuvent déborder jusqu’à Takaroa, Hao et Napuka. Amélioration vers Hereheretue vendredi qui restent sous l’influence de quelques passages nuageux. Ailleurs, le soleil prédomine ces deux jours.

Vent modéré de Nord à Nord-Ouest. Rafales à 50/60 kilomètres/heure voire plus sous grains. Il est faible de direction variable vers Hereheretue et Tematangi.

Mer agitée. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre 50 à 2 mètres sur les régions Sud, voire 2 mètres 50 aux Gambier vendredi. Houle longue de Nord d’1 mètre à 1 mètre 50 sur les atolls Nord.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.