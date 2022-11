Fortes pluies : Tahiti et Moorea en vigilance orange

Météo-France Polynésie a placé en vigilance orange pour fortes pluies les îles du Vent. Sont en vigilance jaune pour fortes pluies les zones : Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre, Tuamotu Ouest, Mopelia, îles Sous-le-Vent.

Météo îles Sous-le-Vent

Cette nuit, averses et grains restent de mise avant de s’estomper au petit matin. Les cumuls de pluie peuvent être localement importants. Samedi, la grisaille traîne encore en début de matinée puis laisse rapidement place à de belles éclaircies dès la mi-journée. Ces dernières se font plus larges l’après-midi et se maintiennent dimanche.

Vent faible d’Ouest à Nord-Ouest dominant encore jusqu’à samedi matin avant de basculer au secteur Sud-Est modéré samedi après-midi. Rafales 60 kilomètres/heure près des zones à grains.

Mer peu agitée à localement agitée sous grains. Houle de Sud-Sud-Est d’1 mètre. Elle est croisée à une petite houle longue de secteur Nord.

Météo Tahiti et Moorea

Cette nuit, les averses persistent et peuvent donner d’importants cumuls par endroit. Ce temps maussade traîne encore samedi matin avant un début d’amélioration à la mi-journée. Quelques éclaircies sont même possibles l’après-midi. Dimanche, les éclaircies prennent le dessus et offrent une journée dominicale plutôt ensoleillée. Seuls quelques nuages bas peuvent parfois s’accrocher sur les côtes Sud et Est ainsi que le relief des îles. Températures extrêmes prévues : 23 et 29 degrés Celsius.

Vent de Sud-Est faible à modéré.

Mer peu agitée, à localement agitée sous grains. Houle de Sud-Sud-Est d’1 mètre. Elle est croisée à une petite houle longue de secteur Nord.

Météo Tuamotu et Gambier

Samedi, averses et grains gagnent en intensité et en fréquence sur la façade Ouest des Tuamotu. Des orages vont ainsi se développer entre Anaa, Fakarava, Makemo, Hao et Nengo-Nengo. Sur la façade Est, les averses sont plus discrètes tandis qu’au Sud, le temps reste sec. Dimanche, ce temps perturbé intéresse l’ensemble des deux archipels, avec des averses et des grains plus fréquents sur l’Est Tuamotu et les Gambier.

Vent de Nord à Nord-Ouest modéré sur le Nord Tuamotu. Du Centre au Sud Tuamotu et aux Gambier, vent modéré de Sud-Est. Rafales atteignant 60/70 kilomètres/heure sous les grains.

Mer peu agitée à agitée. Houle de secteur Sud d’1 mètre 50 à 2 mètres sur le Sud-Est Tuamotu et Gambier, et d’1 mètre à 1 mètre 50 ailleurs. Une petite houle longue de Nord inférieure au mètre intéresse également le Nord des Tuamotu.

Vigilance jaune : soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.