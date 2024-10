Fortes pluies sur la Société, appel à la vigilance

Météo France vient de placer les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent en vigilance orange pour risque de fortes pluies.

Mercredi, un temps pluvieux et localement orageux intéresse l’archipel de la Société. À Tahiti et Moorea, au cours des dernières 24 heures, des cumuls de précipitations significatifs ont été enregistrés : près de 140 mm (l/m2) à Teahupo’o et près de 200 mm (l/m2) en zone montagneuse. Les précipitations intenses devraient persister jusqu’à jeudi, affectant principalement les zones de relief, les côtes sud et la Presqu’île de Tahiti.

Aux îles Sous-le-Vent, des cellules orageuses se développent autour des îles, générant localement des averses intenses. À Opoa, il est tombé 26 mm (l/m2) en seulement une heure. Les prévisions indiquent que de forts cumuls de précipitations se maintiendront jusqu’à jeudi.

Un début d’accalmie se profile jeudi soir et devrait se confirmer vendredi dans l’archipel de la Société.

La population est invitée à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :



Limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;



Ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;



Ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ;



Éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;



Être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ;



Suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;



Composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.