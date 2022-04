Vaihinaura Fauura couronnée Miss Marquises 2022

Au terme de 3 heures de show, c’est Vaihinaura Fauura, 22 ans et originaire de Fatu Hiva, qui a été élue. La nouvelle Miss Marquises a été couronnée par Miss Tahiti Tumateata Buisson en personne. Elle remporte notamment un billet d’avion pour voyager dans les îles et un autre pour se rendre à Los Angeles et participer au Heiva i San Diego.

Avec ce titre, Vaihinaura pourra, gagne son ticket d’entrée au concours Miss Tahiti. Sa première dauphine est Kaveei Cancian. La 2e dauphine est Keheani Tinorua.

Kaveei Cancian 1ere dauphine

Crédit : Comité Miss Marquises

Keheani Tinorua 2e dauphine