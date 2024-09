Total Recall : mémoires programmées, votre film du lundi soir

FILM – Lundi 9 septembre à 19 h 25, passez une excellente soirée avec le film « Total Recall : mémoires programmées ».

Réalisateur Len WISEMAN, avec Colin FARRELL | Kate BECKINSALE | Jessica BIEL

Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de souvenirs que propose la société Rekall lui paraît l’échappatoire idéale. S’offrir des souvenirs d’agent secret serait parfait… Mais lorsque la procédure d’implantation tourne mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, sauf peut-être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clandestine. Très vite, la frontière entre l’imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement Quaid, et quel est son destin ?

Lundi 9 septembre à 19 h 25