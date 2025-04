Godzilla : votre film de dimanche soir

FILM – Dimanche 27 avril à 19 h 30, soirée cinéma devant votre Godzilla, qui sème le chaos dans la ville de New-York.

Réalisateur Roland EMMERICH, avec Matthew Broderick | Jean RENO | Maria Pitillo

Une tempête effroyable se déchaîne sur le Pacifique, engloutissant un pétrolier tandis qu’un immense éclair illumine le ciel au-dessus de la Polynésie française. Des empreintes géantes creusent un inquiétant sillon à travers des milliers de kilomètres de forêts et de plages au Panama. Les navires chavirent au large des côtes américaines et ces horribles phénomènes s’approchent de plus en plus près de New York. Le chercheur Nick Tatopoulos est arraché à ses recherches afin d’aider les Etats-Unis à traquer le monstre qui est à l’origine de ces désastres.

Godzilla

Dimanche 27 avril à 19 h 30