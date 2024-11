Te Natiraa – Un voyage collectif vers l’excellence éducative

100% FENUA – Samedi 30 novembre à 16 h 45, découvrez un reportage inédit du magazine de la rédaction.

Face aux défis pressants du décrochage scolaire, de la violence, du manque de respect et des tensions relationnelles entre élèves et enseignants, un collectif audacieux du lycée professionnel et du CJA de Tahaa, accompagné par une association culturelle de Raiatea et l’Université de Polynésie française (UPF), a décidé de prendre les choses en main. Ensemble, ils se sont lancés dans un projet ambitieux : partir en Nouvelle-Zélande, sur les traces des Maori, pour s’inspirer de méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves.

Ce documentaire captivant vous emmène au cœur de cette aventure humaine et éducative, où la quête de solutions concrètes pour une meilleure réussite scolaire devient une véritable odyssée collective.

Rendez-vous pour une immersion inédite au carrefour des cultures, à la découverte de nouvelles perspectives pour l’éducation de demain. Un magazine de la rédaction proposé par Rony Mou-Fat.